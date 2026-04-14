Soirée d’été au château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Croix-du-Mont

Soirée d’été au château des Mailles

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-09-05

Programme été 2026 !!!

30 mai 19h30 soirée d’été, magrets frites, planches, huitres.

4 juillet 8h00 Rediffusion du match de rugby France Nouvelle Zélande avec un Brunch sucré salé.

4 juillet 19h30 soirée d’été entrecôtes frites, planches, huitres.

11 juillet 21h diffusion du match France Australie, magrets frites, planches.

18 juillet 21h diffusion du match France japon, entrecôtes frites, planches.

1er aout 19h30 soirée d’été rougaille saucisse, planches, huitres.

5 septembre soirée d’été entrecôtes frites, planches, huitres. .

Vilate Sud Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 01 20 chateau.des.mailles@wanadoo.fr

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English : Soirée d’été au château des Mailles

L’événement Soirée d’été au château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-14 par La Gironde du Sud