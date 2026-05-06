Portes ouvertes à l’école de musique Ecole de Musique Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Portes ouvertes à l’école de musique

Ecole de Musique 9 Place de l’Étoile Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 17:00:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Portes ouvertes à l’école de musique une occasion idéale pour découvrir les cours, rencontrer les professeurs et échanger avec les élèves. Cet événement permet de mieux connaître les disciplines proposées, l’ambiance de l’école et le fonctionnement des inscriptions avant de s’engager. .

Ecole de Musique 9 Place de l’Étoile Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 14 84

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English : Portes ouvertes à l’école de musique

L’événement Portes ouvertes à l’école de musique Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Andernos-les-Bains