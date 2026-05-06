Portes ouvertes à l’école de musique Ecole de Musique Andernos-les-Bains
Portes ouvertes à l’école de musique Ecole de Musique Andernos-les-Bains lundi 29 juin 2026.
Andernos-les-Bains
Portes ouvertes à l’école de musique
Ecole de Musique 9 Place de l’Étoile Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-07-02 19:00:00
Date(s) :
2026-06-29
Portes ouvertes à l’école de musique une occasion idéale pour découvrir les cours, rencontrer les professeurs et échanger avec les élèves. Cet événement permet de mieux connaître les disciplines proposées, l’ambiance de l’école et le fonctionnement des inscriptions avant de s’engager. .
Ecole de Musique 9 Place de l’Étoile Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 14 84
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English : Portes ouvertes à l’école de musique
L’événement Portes ouvertes à l’école de musique Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Andernos-les-Bains
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