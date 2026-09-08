Informations pratiques

Troyes

Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole

Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 14:00:00

fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-10

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Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 45 06 64 30 avftroyes10@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne