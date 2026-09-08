AGENDA · Troyes
Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes
jeudi 10 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole
Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-11 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10
.
Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 45 06 64 30 avftroyes10@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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