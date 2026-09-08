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AGENDA · Troyes

Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes

jeudi 10 septembre 2026 · Troyes

Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Troyes

Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole

Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :
2026-09-10

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Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 45 06 64 30  avftroyes10@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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