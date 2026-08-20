Portes ouvertes atelier Graphy Flora, 4 place de l’église Sainte-Eusèbe, Saussenac

Informations pratiques

Portes ouvertes atelier Graphy Flora 19 et 20 septembre 4 place de l’église Sainte-Eusèbe Tarn

En raison de la superficie réduite du studio (16 m²), l’accès est limité à 3 personnes simultanément. Ce lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez les portes de Graphy Flora, un studio de création spécialisé dans les motifs textiles, la sérigraphie artisanale et la couture, dédié à l’univers de la décoration d’intérieur. Géré par Leslie Ledoux, designer et artisane d’art textile, ce lieu met à l’honneur un savoir-faire créatif et artisanal.

Au programme : une exposition d’illustrations et de motifs originaux, des démonstrations et des explications autour des techniques de sérigraphie artisanale, ainsi que la découverte de créations textiles originales, proposées à la vente ou sur commande.

4 place de l’église Sainte-Eusèbe 81350 Saussenac Saussenac 81350 Tarn Occitanie 0630650998 https://www.graphyflora.fr https://www.instagram.com/graphyflora/ [{« type »: « phone », « value »: « 0630650998 »}, {« type »: « email », « value »: « graphyflora@icloud.com »}] Rez-de-chaussée

Accès parking : oui

Toilettes publiques : oui

Accès handicapé : non adapté au fauteuil

Petit espace pouvant accueillir 3 personnes à la fois

Graphy Flora est un studio de création autour de la création de motifs textiles, de la sérigraphie et de la couture, spécialisé dans le domaine de la décoration d’intérieur. Il est géré par Leslie et…

©Matthias Vigroux