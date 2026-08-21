Portes ouvertes & ateliers, Médiathèque municipale La Tannerie, Sillé-le-Guillaume
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale La Tannerie · Sillé-le-Guillaume
Informations pratiques
Portes ouvertes & ateliers Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque municipale La Tannerie Sarthe
Ateliers limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
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Médiathèque municipale La Tannerie 9 RUE DU RUBAN 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire 0243511771 http://mediatheque.sille-le-guillaume.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 51 17 71 »}]
Biblis en folie 2026
©mediathequela Tannerie
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