Portes ouvertes & ateliers, Médiathèque municipale La Tannerie, Sillé-le-Guillaume

Informations pratiques

Portes ouvertes & ateliers Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque municipale La Tannerie Sarthe

Ateliers limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

À l’occasion de l’événement national Biblis en folie, votre médiathèque vous invite à pousser ses portes pour la (re)découvrir sous un nouveau jour.

• Venez admirer nos nouveaux aménagements pensés pour votre confort, explorer nos collections et découvrir nos ressources numériques.

• Participez à des ateliers originaux animés par nos lecteurs passionnés : initiation à la couture, à la menuiserie et à la décoration.

• Prenez part à notre visite patrimoniale pour plonger dans l’histoire de notre quartier.

Médiathèque municipale La Tannerie 9 RUE DU RUBAN 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire 0243511771 http://mediatheque.sille-le-guillaume.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 51 17 71 »}]

Biblis en folie 2026

©mediathequela Tannerie