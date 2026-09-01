Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville
samedi 26 septembre 2026 · Boulevard du XXe corps · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions
Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Activités pour enfants, présentation des véhicules, démonstration des pompiers, combats corps à corps, transmissions…Tout public
0 .
Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville 57100 Moselle Grand Est
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English :
Activities for children, vehicle presentations, firefighting demonstrations, hand-to-hand combat, transmissions?
L’événement Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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