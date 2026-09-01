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AGENDA · Thionville

Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Boulevard du XXe corps Thionville

samedi 26 septembre 2026 · Boulevard du XXe corps · Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Boulevard du XXe corps
Adresse
40ème Régiment de Transmissions
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions

Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Activités pour enfants, présentation des véhicules, démonstration des pompiers, combats corps à corps, transmissions…Tout public
0  .

Boulevard du XXe corps 40ème Régiment de Transmissions Thionville 57100 Moselle Grand Est  

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English :

Activities for children, vehicle presentations, firefighting demonstrations, hand-to-hand combat, transmissions?

L’événement Portes ouvertes au 40ème Régiment de Transmissions Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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