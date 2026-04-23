Le Vernois

Portes ouvertes au Caveau des Byards

265 Route de Voiteur Le Vernois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Le Caveau des Byards organise ses portes ouvertes.

Au programme

Visite de la cave

Promenades fléchées dans les vignes

Produits du terroir

Animations

Restauration

Tombola Vin Mystère !

Programme des animations

Atelier Accords mets et vins à 11h

Atelier Initiation à la dégustation à 16h .

265 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 33 52 info@caveau-des-byards.fr

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English : Portes ouvertes au Caveau des Byards

L’événement Portes ouvertes au Caveau des Byards Le Vernois a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme JurAbsolu