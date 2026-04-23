Portes ouvertes au Caveau des Byards Le Vernois
Portes ouvertes au Caveau des Byards Le Vernois vendredi 8 mai 2026.
Le Vernois
Portes ouvertes au Caveau des Byards
265 Route de Voiteur Le Vernois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Le Caveau des Byards organise ses portes ouvertes.
Au programme
Visite de la cave
Promenades fléchées dans les vignes
Produits du terroir
Animations
Restauration
Tombola Vin Mystère !
Programme des animations
Atelier Accords mets et vins à 11h
Atelier Initiation à la dégustation à 16h .
265 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 33 52 info@caveau-des-byards.fr
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English : Portes ouvertes au Caveau des Byards
L’événement Portes ouvertes au Caveau des Byards Le Vernois a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme JurAbsolu