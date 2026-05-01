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Portes ouvertes au Champagne Cugnet Champagne CUGNET Mutigny

Portes ouvertes au Champagne Cugnet Champagne CUGNET Mutigny jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Champagne CUGNET

Adresse : 5 route de Germaine

Ville : 51160 Mutigny

Département : Marne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif :

Mutigny

Portes ouvertes au Champagne Cugnet

Champagne CUGNET 5 route de Germaine Mutigny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-14

Tout public
DEGUSTATION VENTES
Visite du Chantier de dégorgement
Balade commentée à travers le vignoble
Exposition artistique

Inscrivez vous au Buffet Champetre
du 14 mai à 12h30
2 personnes/famille et dans la limite des places disponibles

Inscrivez vous à la Balade Pédestre
du 15 mai à 11 h

Découvrez la nouvelle capsule Collection Artistique
(Création 2026 par la Maison CUGNET)
Inscrivez vous à la BOURSE aux CAPSULES
le 16 mai de 8h à 17 h
Restauradon (L’Assiette du Placomusophile) à 10 €   .

Champagne CUGNET 5 route de Germaine Mutigny 51160 Marne Grand Est +33 6 32 70 66 36 

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English : Portes ouvertes au Champagne Cugnet

L’événement Portes ouvertes au Champagne Cugnet Mutigny a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne