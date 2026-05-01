Portes ouvertes au Champagne Cugnet Champagne CUGNET Mutigny
Portes ouvertes au Champagne Cugnet Champagne CUGNET Mutigny jeudi 14 mai 2026.
Mutigny
Portes ouvertes au Champagne Cugnet
Champagne CUGNET 5 route de Germaine Mutigny Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
DEGUSTATION VENTES
Visite du Chantier de dégorgement
Balade commentée à travers le vignoble
Exposition artistique
Inscrivez vous au Buffet Champetre
du 14 mai à 12h30
2 personnes/famille et dans la limite des places disponibles
Inscrivez vous à la Balade Pédestre
du 15 mai à 11 h
Découvrez la nouvelle capsule Collection Artistique
(Création 2026 par la Maison CUGNET)
Inscrivez vous à la BOURSE aux CAPSULES
le 16 mai de 8h à 17 h
Restauradon (L’Assiette du Placomusophile) à 10 € .
Champagne CUGNET 5 route de Germaine Mutigny 51160 Marne Grand Est +33 6 32 70 66 36
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English : Portes ouvertes au Champagne Cugnet
L’événement Portes ouvertes au Champagne Cugnet Mutigny a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne