Portes ouvertes au Champagne Cugnet Champagne CUGNET Mutigny

Mutigny

Portes ouvertes au Champagne Cugnet

Champagne CUGNET 5 route de Germaine Mutigny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

DEGUSTATION VENTES

Visite du Chantier de dégorgement

Balade commentée à travers le vignoble

Exposition artistique

Inscrivez vous au Buffet Champetre

du 14 mai à 12h30

2 personnes/famille et dans la limite des places disponibles

Inscrivez vous à la Balade Pédestre

du 15 mai à 11 h

Découvrez la nouvelle capsule Collection Artistique

(Création 2026 par la Maison CUGNET)

Inscrivez vous à la BOURSE aux CAPSULES

le 16 mai de 8h à 17 h

Restauradon (L’Assiette du Placomusophile) à 10 € .

Champagne CUGNET 5 route de Germaine Mutigny 51160 Marne Grand Est +33 6 32 70 66 36

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English : Portes ouvertes au Champagne Cugnet

L’événement Portes ouvertes au Champagne Cugnet Mutigny a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne