Portes Ouvertes au Château de Brossay Cléré-sur-Layon
Portes Ouvertes au Château de Brossay Cléré-sur-Layon vendredi 15 mai 2026.
Portes Ouvertes au Château de Brossay
Brossay Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 19:00:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16
Visite de cave, promenade dans les vignes, dégustation, animation musicale sont au programme de ces portes ouvertes.
Programme complet à venir ultérieurement. .
Brossay Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 59 95 contact@chateaudebrossay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cellar tours, vineyard walks, tastings and musical entertainment are all part of the open house program.
L’événement Portes Ouvertes au Château de Brossay Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme du Choletais