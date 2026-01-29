Portes Ouvertes au Château de Brossay Cléré-sur-Layon

Portes Ouvertes au Château de Brossay

Brossay Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-15 19:00:00

2026-05-15 2026-05-16

Visite de cave, promenade dans les vignes, dégustation, animation musicale sont au programme de ces portes ouvertes.

Programme complet à venir ultérieurement. .

Brossay Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 59 95 contact@chateaudebrossay.fr

English :

Cellar tours, vineyard walks, tastings and musical entertainment are all part of the open house program.

