Soirée Fish and Chips Cléré-sur-Layon
Soirée Fish and Chips Cléré-sur-Layon samedi 25 avril 2026.
Cléré-sur-Layon
Soirée Fish and Chips
2 Le Serpolin Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Rendez-vous au camping Le Serpolin à Cléré-sur-Layon pour des moments so british !
Fish-and-chips, kebabs, burgers et bien d’autres encore venez partager une soirée en famille ou entre amis, dans un cadre bucolique et chaleureux, et une ambiance conviviale.
Réservations obligatoires. .
2 Le Serpolin Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 97 84 13 campingleserpolin@gmail.com
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English :
Come to Le Serpolin campsite in Cléré-sur-Layon for some British-style fun!
L’événement Soirée Fish and Chips Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais