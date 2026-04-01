Cléré-sur-Layon

Soirée Fish and Chips

2 Le Serpolin Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous au camping Le Serpolin à Cléré-sur-Layon pour des moments so british !

Fish-and-chips, kebabs, burgers et bien d’autres encore venez partager une soirée en famille ou entre amis, dans un cadre bucolique et chaleureux, et une ambiance conviviale.

​Réservations obligatoires. .

2 Le Serpolin Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 97 84 13 campingleserpolin@gmail.com

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English :

Come to Le Serpolin campsite in Cléré-sur-Layon for some British-style fun!

L’événement Soirée Fish and Chips Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais