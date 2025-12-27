Café Morning VIHIERS Lys-Haut-Layon

Café Morning

VIHIERS Bar du Centre Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 11:30:00

2026-01-31

Organisé par la commission franco-anglophone de l’office de tourisme.

Chaque dernier samedi du mois, francophones et anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager…

Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme. .

VIHIERS Bar du Centre Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 vihiers@ot-cholet.fr

English :

Organized by the French-English commission of the tourist office.

