Café Morning VIHIERS Lys-Haut-Layon
Café Morning VIHIERS Lys-Haut-Layon samedi 31 janvier 2026.
Café Morning
VIHIERS Bar du Centre Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 11:30:00
Date(s) :
2026-01-31
Organisé par la commission franco-anglophone de l'office de tourisme.
Chaque dernier samedi du mois, francophones et anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois autour d'un petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager…
Entrée libre, chacun paie ce qu'il consomme.
VIHIERS Bar du Centre Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 vihiers@ot-cholet.fr
English :
Organized by the French-English commission of the tourist office.
