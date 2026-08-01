Quiz Night et Fish&Chips Cléré-sur-Layon
vendredi 21 août 2026 · Cléré-sur-Layon
Informations pratiques
Cléré-sur-Layon
Quiz Night et Fish&Chips
Camping le Serpolin Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Une soirée so british, ça vous tente ?
On a ce qu’il vous faut un quiz dans une main et un délicieux fish & Chips dans l’autre, qui dit mieux ? La commission franco-anglophone de l’office de tourisme s’associe à Donna-Marie et Matthew, les propriétaires du camping.
Les bénévoles de la commission, forts de plus de dix bonnes années d’expérience, gèrent la partie quiz. Vous constituez des équipes de 4 personnes et vous répondez aux questions qui vous sont posées, en anglais et en français, c’est simple !
Donna-Marie et Matthew s’occupent des fish-and-chips et des boissons pour une organisation optimale il est nécessaire de réserver au 07 86 97 84 13. .
Camping le Serpolin Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 97 84 13 campingleserpolin@gmail.com
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English :
How about a sobritish evening?
L’événement Quiz Night et Fish&Chips Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Choletais
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