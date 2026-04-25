Les Balades de l’Eté au Domaine du Petit Clocher Cléré-sur-Layon jeudi 9 juillet 2026.

Cléré-sur-Layon

Les Balades de l’Eté au Domaine du Petit Clocher

6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Découvrez le domaine autrement lors d’une visite guidée suivie d’une dégustation commentée de nos vins.

Cet été, venez découvrir le domaine Famille Denis lors d’une balade dans les vignes, suivie d’une visite guidée du chai pour percer les secrets de l’élaboration des vins. Terminez cette expérience par une dégustation conviviale de la gamme, mettant à l’honneur les plus belles appellations de la Loire.

Rendez-vous cet été tous les jeudis à 15h jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet et 6, 13, 20 et 27 août.

Sur réservation uniquement, nombre de places limité. .

6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 54 51 contact@familledenis.fr

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English :

Discover the estate in a different way during a guided tour followed by a commented tasting of our wines.

L’événement Les Balades de l’Eté au Domaine du Petit Clocher Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais