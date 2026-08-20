Portes ouvertes au Château de Motteux, Château de Motteux, Marolles-sur-Seine

Informations pratiques

Portes ouvertes au Château de Motteux 19 et 20 septembre Château de Motteux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Château de Motteux, à l’abri des regards se cache un Domaine du 16eme siecle au milieu de 23 hectares de verdure.

Calme et quietude sont au rendez-vous.

Château de Motteux D411, 77130 Marolles sur Seine Marolles-sur-Seine 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0783752720 http://www.chateaudemotteux.com https://www.instagram.com/chateau_de_motteux?utm_source=qr À l’occasion des journées du européennes du patrimoine, venez découvrir le Château de Motteux à Marolles-sur-Seine, un lieu chargé d’histoire et de charme.

Cette demeure, entouré de son écrin de verdure, témoigne du riche patrimoine de la commune et invite les visiteurs à remonter le temps, à la découverte de son architecture et de son histoire. Parking, sanitaires, bar

Visite libre

© studio art’s 77