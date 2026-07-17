Portes ouvertes au chevalement du Vieux II, Chevalement du Vieux 2, Marles-les-Mines

Informations pratiques

Portes ouvertes au chevalement du Vieux II 19 et 20 septembre Chevalement du Vieux 2 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ancien site d’exploitation minière qui a inspiré Zola pour l’écriture de « Germinal », le chevalement du Vieux 2 se dresse fièrement au milieu d’un parc arboré, à proximité du centre-ville. Entrez dans son bâtiment d’extraction et rencontrez un(e) guide de l’office de tourisme qui vous contera l’histoire de ce site appartenant aujourd’hui inscrit sur la liste du Bassin minier Patrimoine mondial.

Entrée libre de 15h à 17h30 – Guide conférencier présent sur place – Visite libre ou guidée sur demande.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Pour toute la famille.

Gratuit.

Chevalement du Vieux 2 Rue Dure Veine, 62540 Marles-les-Mines, France Marles-les-Mines 62540 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321525000 http://www.ville-marleslesmines.fr/le_chevalement_du_vieux_2.aspx Ce chevalement, construit en poutrelles à treillis rivetées, date de 1921. Il est surmonté d’un campanile simple et atteint la hauteur de 19,70 mètres.

Il est le seul chevalement de la Région de Béthune-Bruay encore préservé.

Une exposition permanente, consacrée à la Compagnie des Mines de Marles, retrace la vie de la concession : du premier fonçage infructueux, à Marles, en 1853, à la nationalisation des Houillères en 1946, jusqu’à leur dissolution en 1993 et la fermeture définitive du dernier puits du siège n°2, le 29 mars 1974.

Depuis le 06 mai 1992, ont été inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, le chevalement du puits n°2 avec les parties anciennes du bâtiment de la machine d’extraction, de l’ancienne Fosse Saint-Émile.

Depuis 2012, le chevalement du Vieux 2 et sa machine d’extraction font partie des 353 éléments du Bassin minier inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Parking

Ancien site d’exploitation minière qui a inspiré Zola pour l’écriture de « Germinal », le chevalement du Vieux 2 se dresse fièrement au milieu d’un parc arboré, à proximité du centre-ville. Entrez et…

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