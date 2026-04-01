Portes Ouvertes au Domaine Badiller Cheillé
Portes Ouvertes au Domaine Badiller Cheillé samedi 25 avril 2026.
Cheillé
Portes Ouvertes au Domaine Badiller
1 Lieu-dit Le Bourg Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Portes ouvertes au Domaine Badiller, Vins d’Azay-le-Rideau. Visite du domaine, dégustation, marché de producteurs et d’artisans, concerts, road-trip en tracteur dans les vignes, foodtrucks.
Portes ouvertes du domaine Badiller
Au programme
Road-trip en Bad-Truck à travers nos vignes, nos caves et le charmant village de Cheillé, avec pause apéro au cœur des vignes
– Dégustation de nos cuvées, entre nouveaux millésimes et grands classiques
– Chahut musical le dimanche après-midi
– Restauration sur place (foodtruck)
– Vente de plants potagers
– RANDONNÉE guidée à travers les vignes et le village de Cheillé ! .
1 Lieu-dit Le Bourg Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 24 37 contact@badiller.fr
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English :
Open house at Domaine Badiller, Azay-le-Rideau wines. Visit of the domain, tasting, market of producers and craftsmen, concerts, road-trip in tractor in the vineyards, foodtrucks.
L’événement Portes Ouvertes au Domaine Badiller Cheillé a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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