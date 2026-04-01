Cheillé

Portes Ouvertes au Domaine Badiller

1 Lieu-dit Le Bourg Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Portes ouvertes au Domaine Badiller, Vins d’Azay-le-Rideau. Visite du domaine, dégustation, marché de producteurs et d’artisans, concerts, road-trip en tracteur dans les vignes, foodtrucks.

Portes ouvertes du domaine Badiller

Au programme

Road-trip en Bad-Truck à travers nos vignes, nos caves et le charmant village de Cheillé, avec pause apéro au cœur des vignes

– Dégustation de nos cuvées, entre nouveaux millésimes et grands classiques

– Chahut musical le dimanche après-midi

– Restauration sur place (foodtruck)

– Vente de plants potagers

– RANDONNÉE guidée à travers les vignes et le village de Cheillé ! .

1 Lieu-dit Le Bourg Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 24 37 contact@badiller.fr

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English :

Open house at Domaine Badiller, Azay-le-Rideau wines. Visit of the domain, tasting, market of producers and craftsmen, concerts, road-trip in tractor in the vineyards, foodtrucks.

L’événement Portes Ouvertes au Domaine Badiller Cheillé a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme