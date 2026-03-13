Portes ouvertes au Domaine de la Noiraie

19 Rue du Fort Hudeau Benais Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La saison des portes ouvertes est bien là !

Nous vous proposons durant 2 journées conviviales de venir découvrir les vins de notre production Bourgueil, saint Nicolas de Bourgueil et Crémant de Loire.

La saison des portes ouvertes est bien là !

Nous vous proposons durant 2 journées conviviales de venir découvrir les vins de notre production Bourgueil, saint Nicolas de Bourgueil et Crémant de Loire.

Retrouvez également les vins de nos amis producteurs de Jurançon, Pineau des Charentes et beaujolais.

Promenades en calèche, fouées garnies et produits locaux … et nos canettes ! .

19 Rue du Fort Hudeau Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 30 40 delanoue.freres@orange.fr

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English :

Open house season is here!

For 2 days, we invite you to come and discover our Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil and Crémant de Loire wines.

L’événement Portes ouvertes au Domaine de la Noiraie Benais a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE