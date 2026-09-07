Portes ouvertes au Domaine des Hautes Glaces, Domaine des Hautes Glaces, Cornillon-en-Trièves

Informations pratiques

Portes ouvertes au Domaine des Hautes Glaces Vendredi 18 septembre, 17h00 Domaine des Hautes Glaces Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Venez profiter d’une visite guidée d’environ 45 minutes, pensée comme une immersion au cœur de notre distillerie et de notre chai. Ce temps de découverte vous permettra d’appréhender les fondements de notre vision agroécologique et de comprendre les savoir-faire artisanaux qui définissent nos productions.

Domaine des Hautes Glaces 185 route du Col 38710 Cornillon en Trièves Cornillon-en-Trièves 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09-50-299-277 https://hautesglaces.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/portes-ouvertes-au-domaine-des-hautes-glaces-1 »}] Aux confins de l’Isère, de la Drôme et des Hautes Alpes, le Trièves est un territoire singulier. À l’abri des regards, loin des grandes métropoles, il se prête historiquement aux expériences pionnières, forge un creuset culturel. La situation de ce « haut pays » cher à Giono, entouré d’un cirque montagneux, pousse la communauté locale à l’entraide, la sobriété, la créativité et une forme d’humilité face aux forces de la nature partout présentes autour de nous. Notre engagement à produire des spiritueux, de la graine au flacon dans le Trièves, rend l’existence même du Domaine des Hautes Glaces indissociable de ce territoire préservé et inspirant.

Visites privées, dégustations au caveau, ateliers gastronomiques, résidences d’artistes, expositions, projections, conférences, rencontres et concerts sont autant de vecteurs d’un message esthétique et écologique qui inscrit notre activité au cœur des enjeux qui pèsent sur l’humanité et le vivant.

Venez découvrir autrement notre lieu, profitez d’une visite guidée offerte, d’environ 45 minutes, pensée comme une immersion au cœur de notre distillerie et de notre chai.

©Domaine des Hautes Glaces