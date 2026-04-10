Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes Rilly-sur-Loire

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes Rilly-sur-Loire samedi 23 mai 2026.

Adresse : 9 Meunet

Ville : 41150 Rilly-sur-Loire

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Rilly-sur-Loire

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes

9 Meunet Rilly-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes. Bar à vin, visites des vignes, déjeuner, animation musicale, soirée dansante, food trucks, …
Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes. Bar à vin, visites des vignes, déjeuner, animation musicale, soirée dansante, food trucks, …   .

9 Meunet Rilly-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 98 44  contact@domainedespierrettes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house

L’événement Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes Rilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Sud Val de Loire