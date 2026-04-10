Rilly-sur-Loire

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes

9 Meunet Rilly-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes. Bar à vin, visites des vignes, déjeuner, animation musicale, soirée dansante, food trucks, …

Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes. Bar à vin, visites des vignes, déjeuner, animation musicale, soirée dansante, food trucks, … .

9 Meunet Rilly-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 98 44 contact@domainedespierrettes.fr

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English :

Open house

L’événement Portes ouvertes au Domaine des Pierrettes Rilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Sud Val de Loire