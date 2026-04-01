Portes-ouvertes au domaine Famille Bonnin Terranjou
Portes-ouvertes au domaine Famille Bonnin Terranjou samedi 25 avril 2026.
Terranjou
Portes-ouvertes au domaine Famille Bonnin
4 chemin du vignoble Terranjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Portes Ouvertes Nouveau millésime & nouvelles étiquettes !
Après plus de 10 ans avec nos anciennes étiquettes, nous vous invitons à découvrir notre nouveau millésime et notre nouvel habillage, reflet de notre identité et de notre passion.
Samedi 25 avril 2026
Domaine Famille Bonnin, 4 chemin du vignoble, 49540 Terranjou (Martigné-Briand)
10h 18h | Entrée gratuite
Au programme
Révélation des nouvelles étiquettes un nouveau regard, la même passion
Dégustation de nos cuvées et du nouveau millésime
Fouées le midi un moment gourmand à partager en famille ou entre amis
C’est l’occasion parfaite pour renouveler votre cave avant les ponts de mai et préparer vos tables printanières.
Pour toute question 07 86 35 76 46 ou 02 41 59 43 58
Confirmez votre présence sur notre événement Facebook et venez partager ce moment chaleureux avec nous ! .
4 chemin du vignoble Terranjou 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Open House ? New vintage & new labels!
L’événement Portes-ouvertes au domaine Famille Bonnin Terranjou a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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