Ammerschwihr

Portes ouvertes au domaine Freyburger

13 Grand rue Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Une journée conviviale et chaleureuse pour découvrir les vins du domaine, participer à des masterclass, visiter la cave et déguster de délicieuses tartes flambées.

Le Domaine Freyburger vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle placées ous le signe de la convivialité et de la passion du vin.

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir et déguster nos cuvées dans leur millésime actuel, sur

plusieurs espaces aménagés au cœur du domaine.

Deux masterclass exclusives autour du gewurztraminer vous seront proposées à 11h et à 15h. Place limitées.

Une exposition fera la part belle aux oeuvres de Jean-Baptiste Raeth. Il y a des ateliers pour les enfants.

Le midi, laissez-vous tenter par nos tartes flambées, à savourer sur place dans une ambiance détendue.

Des visites guidées de la cave viendront ponctuer cette journée de découverte et d’échanges.

Nous serons ravis de partager avec vous cette belle célébration autour de nos vins et de notre histoire. 0 .

13 Grand rue Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 25 72 info@freyburger.fr

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English :

A warm and friendly day to discover the estate’s wines, take part in masterclasses, visit the winery and taste delicious tartes flambées.

L’événement Portes ouvertes au domaine Freyburger Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg