Bouloc

PORTES OUVERTES AU DOMAINE LA VALETTE

DOMAINE LA VALETTE 513 Chemin de Boudoun Bouloc Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Venez découvrir les nouvelles cuvées du domaine. Antoine Rouiller vous accueille pour vous faire partager sa passion et vous présenter ses vins du Domaine La Valette, cultivé en agriculture biologique.

Nouvelles cuvées Rosé 2025, Le champ du Merlot 2025, Arlequin Rouge 2024, Négrette Only 2025

Coffrets cadeau.

Offre portes ouvertes: Pour tout achat d’un carton de 6 bouteilles, la 6éme bouteille est offerte. .

DOMAINE LA VALETTE 513 Chemin de Boudoun Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 70 84 92

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English :

Come and discover the estate’s new vintages. Antoine Rouiller welcomes you to share his passion and introduce you to his wines from Domaine La Valette, grown using organic methods.

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE LA VALETTE Bouloc a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE