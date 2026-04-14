Portes Ouvertes au Jardin de Cocagne, Jardin de Cocagne, La Ferté-sur-Chiers

Portes Ouvertes au Jardin de Cocagne 5 et 6 juin Jardin de Cocagne Ardennes

Atelier limité à 8 enfants par demi-journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Venez découvrir l’univers du Jardin de Cocagne, un lieu convivial où se mêlent production biologique, solidarité et partage !

Situé Route de Margut, notre jardin vous ouvre ses portes pour une activité joyeuse et familiale autour de la nature et de l’agriculture bio.

Au programme :

• Dégustation des productions locales — légumes, fruits, confitures et jus — pour savourer les saveurs du jardin.

• Visite du jardin et découverte des cultures maraîchères biologiques, ainsi que du fonctionnement de notre projet d’insertion sociale.

• Atelier plantation pour les enfants : chaque enfant pourra planter sa propre graine et repartir avec son petit pot à faire grandir à la maison. Atelier limité à 8 enfants par demi-journée.

• Moments de partage, convivialité et échanges avec l’équipe du Jardin et les jardiniers.

Profitez-en pour venir acheter vos plants, afin d’enrichir vos cultures personnelles dans votre potager ou sur votre balcon.

Une belle occasion de (re)découvrir la nature, de sensibiliser petits et grands à l’agriculture biologique et de passer un moment agréable en famille !

Jardin de Cocagne Route de Margut 08370 La Ferté sur Chiers La Ferté-sur-Chiers 08370 Ardennes Grand Est 06.16.91.20.72 Le Jardin de Cocagne de l’ADECMR est une structure d’insertion par l’activité économique créée en 1998. Son objectif principal est d’aider des personnes en difficulté (chômage de longue durée, précarité, exclusion sociale) à retrouver un emploi et une stabilité grâce au travail agricole.

Ce jardin produit des légumes biologiques vendus sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents locaux et en vente directe sur site et sur marchés. Notre Jardin est également équipé d’un atelier de pressage des fruits et de mise en bouteille stérilisée.

En résumé, la raison d’un Jardin de Cocagne est double :

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle par le travail

Produire une agriculture biologique locale et solidaire Un parking a proximité ou dans le village qui vous permettra de longer les terrains agricoles du Jardin

Venez découvrir l’univers du Jardin de Cocagne, un lieu convivial où se mêlent production biologique, solidarité et partage !

©jcmacon