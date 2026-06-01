Portes ouvertes au jardin de l’Arçon, Jardin de l’Arçon, Preignan

Portes ouvertes au jardin de l’Arçon 5 et 6 juin Jardin de l’Arçon Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Le jardin sera ouvert le vendredi 5 juin 2026 exclusivement aux scolaires, sur réservation, puis le samedi 6 juin 2026 à tout public.

Créé en 2000, le jardin de l’Arçon est un jardin d’insertion situé dans la zone d’Engachies à Auch, sur une superficie de 1,2 hectare. Ce lieu singulier allie production maraîchère biologique, engagement social et valorisation paysagère.

Chaque année, le jardin accompagne 18 personnes dans leur retour vers le monde professionnel grâce à une activité de maraîchage biologique. Sur 6 000 m² cultivés, les récoltes alimentent 75 familles abonnées à des paniers hebdomadaires de légumes.

Depuis plus de 18 ans, les cultures sont conduites en agriculture biologique et privilégient des alternatives naturelles aux traitements. Le site accueille également un chalet en éco-construction, réalisé en ossature bois avec remplissage en torchis paille et enduits naturels.

Au cœur de cette zone semi-industrielle, le jardin développe un environnement paysager propice à la biodiversité et au bien-être : fleurs, haies, arbres fruitiers et non fruitiers, ainsi que la présence de la rivière participent à créer un espace vivant et apaisant.

Jardin de l’Arçon Route de l’Arçon 32000 Auch Preignan 32810 Gers Occitanie Créé en 2000 par l’association Regar sur 1,2 ha privé, participant à l’opération « Bienvenue au jardin naturel », jardin maraîcher d’insertion implanté sur une zone semi-industrielle. Cultivé en bio. Pépinière de plants de fruitiers et petits fruits rouges. Fleurs, haies, arbres et rivière. à Auch, sortie ZI Engachies-zone du Mouillot, direction Preignan, passer l’Arçon et à droite direction Delile recyclage, impasse de l’Arçon, Diouaydan

Le jardin sera ouvert le vendredi 5 juin 2026 exclusivement aux scolaires, sur réservation, puis le samedi 6 juin 2026 à tout public.

©regar