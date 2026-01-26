Portes ouvertes au lycée de l’Atlantique Lycée de l’Atlantique Royan

Portes ouvertes au lycée de l’Atlantique

Lycée de l’Atlantique 2 rue de Montréal Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 08:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Le lycée de l’Atlantique ouvrira ses portes au public. Les formations du bâtiment, de l’hôtellerie restauration, du tertiaire vous seront présentées par nos enseignants et nos élèves de bac pro, CAP, BP, CS et étudiants de BTS.

.

Lycée de l’Atlantique 2 rue de Montréal Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 55 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lycée de l’Atlantique will be opening its doors to the public. Our teachers and students from the Bac Pro, CAP, BP, CS and BTS courses will be presenting courses in the building, hotel and catering and tertiary sectors.

L’événement Portes ouvertes au lycée de l’Atlantique Royan a été mis à jour le 2026-01-26 par Mairie de Royan