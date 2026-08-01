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AGENDA · Beaulieu-sous-la-Roche

Portes ouvertes au Potager des Z’Animaux Beaulieu-sous-la-Roche

dimanche 23 août 2026 · Beaulieu-sous-la-Roche

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
1, Chemin des Boeufs
Ville
85190 Beaulieu-sous-la-Roche
Département
Vendée
Tarif

Beaulieu-sous-la-Roche

Portes ouvertes au Potager des Z’Animaux

1, Chemin des Boeufs Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

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1, Chemin des Boeufs Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 7 71 25 91 76  lepotagerdeszanimaux.85190@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes au Potager des Z’Animaux Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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