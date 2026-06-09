Portes Ouvertes au Studio de répétition de musique Gournay-en-Bray
Portes Ouvertes au Studio de répétition de musique Gournay-en-Bray samedi 4 juillet 2026.
Gournay-en-Bray
Portes Ouvertes au Studio de répétition de musique
44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir le local de répétition de musique à l’Atelier à Gournay-en-Bray samedi 4 juillet 2026 de 14h30 à 18h. A u programme: rencontre avec des musiciens, démonstration & ambiance musicale, échanges, visites & bonne humeur garantie ! Ne manquez pas la session Jam, scène ouverte à tous, de 17h à 18h. .
44 Avenue du Général Leclerc Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00
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English : Portes Ouvertes au Studio de répétition de musique
L’événement Portes Ouvertes au Studio de répétition de musique Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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