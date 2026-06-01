Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages
Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages dimanche 21 juin 2026.
Saint-Amand-Villages
Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres
81 Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Rendez-vous le 21 juin prochain aux écuries des Rouges Terres pour une journée portes ouvertes !
Animations, spectacles, village d’exposants…
Entrée gratuite. .
81 Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie +33 6 50 42 65 55
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English : Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres
L’événement Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint-Lô
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