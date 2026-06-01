Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages

Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages

Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 81 Les Rouges Terres

Ville : 50160 Saint-Amand-Villages

Département : Manche

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Saint-Amand-Villages

Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres

81 Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 13:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Rendez-vous le 21 juin prochain aux écuries des Rouges Terres pour une journée portes ouvertes !

Animations, spectacles, village d’exposants…

Entrée gratuite.   .

81 Les Rouges Terres Saint-Amand-Villages 50160 Manche Normandie +33 6 50 42 65 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres

L’événement Portes ouvertes aux écuries des Rouges Terres Saint-Amand-Villages a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint-Lô

À voir aussi à Saint-Amand-Villages (Manche)