Portes ouvertes aux écuries du Vignoble Restigné
Portes ouvertes aux écuries du Vignoble Restigné samedi 29 août 2026.
Restigné
Portes ouvertes aux écuries du Vignoble
Route de la Chapelle Restigné Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Découvrez les Écuries du Vignoble lors de notre journée portes ouvertes le 29 août 2026 à Restigné. Rencontrez chevaux et poneys, visitez les installations et partagez un moment convivial en famille dans un cadre chaleureux.
Découvrez les Écuries du Vignoble lors de notre journée portes ouvertes le 29 août 2026 à Restigné. Rencontrez chevaux et poneys, visitez les installations et partagez un moment convivial en famille dans un cadre chaleureux. .
Route de la Chapelle Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 91 98 30 ecuriesduvignoble37@gmail.com
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English :
Come discover the %C9curies du Vignoble during our open house on August 29, 2026, in Restign%E9. Meet the horses and ponies, tour the facilities, and enjoy a fun family outing in a welcoming setting.
L’événement Portes ouvertes aux écuries du Vignoble Restigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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