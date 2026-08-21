AGENDA · Laneuvelotte
Portes ouvertes aux Ruchers de la Tourelle, Les Ruchers de la Tourelle, Laneuvelotte
dimanche 4 octobre 2026 · Les Ruchers de la Tourelle · Laneuvelotte
Informations pratiques
Portes ouvertes aux Ruchers de la Tourelle Dimanche 4 octobre, 10h00 Les Ruchers de la Tourelle Meurthe-et-Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Visite de la miellerie et du labo d’élevage de reines, dégustations et vente de nos produits, échange avec les apiculteurs …. Visite guidée toutes les heures à partir de 10h (dernière à 16h).
Les Ruchers de la Tourelle 20 Vieux Chemin 54280 Laneuvelotte Laneuvelotte 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Portes ouvertes
Rémy COCHE