Portes ouvertes aux Ruchers de la Tourelle, Les Ruchers de la Tourelle, Laneuvelotte

dimanche 4 octobre 2026 · Les Ruchers de la Tourelle · Laneuvelotte

Informations pratiques

Portes ouvertes aux Ruchers de la Tourelle Dimanche 4 octobre, 10h00 Les Ruchers de la Tourelle Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Visite de la miellerie et du labo d’élevage de reines, dégustations et vente de nos produits, échange avec les apiculteurs …. Visite guidée toutes les heures à partir de 10h (dernière à 16h).

Les Ruchers de la Tourelle 20 Vieux Chemin 54280 Laneuvelotte Laneuvelotte 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Portes ouvertes

Rémy COCHE