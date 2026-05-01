Portes ouvertes aux Serres du Phénix Les Serres du Phénix La Neuvelle-lès-Scey
Portes ouvertes aux Serres du Phénix Les Serres du Phénix La Neuvelle-lès-Scey samedi 16 mai 2026.
La Neuvelle-lès-Scey
Portes ouvertes aux Serres du Phénix
Les Serres du Phénix Combe cerisier La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Portes ouvertes aux Serres du Phénix
Samedi 16 mai de 10h à 17h, venez profiter d’une journée conviviale vente de plants, marché de producteurs, jeux pour enfants, buvette et BBQ. Ambiance musicale avec plusieurs artistes. Une sortie idéale en famille ou entre amis pour découvrir l’agriculture biologique et les produits locaux.
Lieu La Neuvelle-lès-Scey .
Les Serres du Phénix Combe cerisier La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 69 12 98 serresduphenix@mailo.com
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English : Portes ouvertes aux Serres du Phénix
L’événement Portes ouvertes aux Serres du Phénix La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE