Portes ouvertes aux Serres du Phénix Les Serres du Phénix La Neuvelle-lès-Scey

La Neuvelle-lès-Scey

Portes ouvertes aux Serres du Phénix

Les Serres du Phénix Combe cerisier La Neuvelle-lès-Scey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Portes ouvertes aux Serres du Phénix

Samedi 16 mai de 10h à 17h, venez profiter d’une journée conviviale vente de plants, marché de producteurs, jeux pour enfants, buvette et BBQ. Ambiance musicale avec plusieurs artistes. Une sortie idéale en famille ou entre amis pour découvrir l’agriculture biologique et les produits locaux.

Lieu La Neuvelle-lès-Scey .

Les Serres du Phénix Combe cerisier La Neuvelle-lès-Scey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 69 12 98 serresduphenix@mailo.com

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English : Portes ouvertes aux Serres du Phénix

L’événement Portes ouvertes aux Serres du Phénix La Neuvelle-lès-Scey a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE