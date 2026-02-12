Portes Ouvertes avec 20 d’Opale Campigneulles-les-Petites

Portes Ouvertes avec 20 d’Opale

Place de la Mairie Campigneulles-les-Petites Pas-de-Calais

Week-end événementiel

-Samedi 7 mars de 14h à 20h

-Dimanche 8 mars de 10h à 18h

Salle des Fêtes Campigneulles-les-Petites

Vous préparez un mariage, un baptême, un anniversaire… venez rencontrer vos futurs prestataires !

Paniers garnis à gagner !

Entrée Gratuite

Place de la Mairie Campigneulles-les-Petites 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 71 49 94 20dopale62@gmail.com

