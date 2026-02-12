Portes Ouvertes avec 20 d’Opale Campigneulles-les-Petites
Portes Ouvertes avec 20 d’Opale
Place de la Mairie Campigneulles-les-Petites Pas-de-Calais
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
2026-03-07
Week-end événementiel
-Samedi 7 mars de 14h à 20h
-Dimanche 8 mars de 10h à 18h
Salle des Fêtes Campigneulles-les-Petites
Vous préparez un mariage, un baptême, un anniversaire… venez rencontrer vos futurs prestataires !
Paniers garnis à gagner !
Entrée Gratuite
Place de la Mairie Campigneulles-les-Petites 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 86 71 49 94 20dopale62@gmail.com
