Portes ouvertes avec visites guidées : « Le temple de la Petite Étoile, exemple et exception de l’architecture protestante. », Temple protestant de la « Petite Étoile », Levallois-Perret

Informations pratiques

Portes ouvertes avec visites guidées : « Le temple de la Petite Étoile, exemple et exception de l’architecture protestante. » 19 et 20 septembre Temple protestant de la « Petite Étoile » Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire et l’architecture du temple de la Petite Étoile de Levallois-Perret en compagnie des membres de la communauté.

Temple protestant de la « Petite Étoile » 81 rue Anatole France 92044 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 1 47 57 76 92 https://levallois-clichy.epudf.org https://www.facebook.com/profile.php?id=61556462914984 Temple protestant de l’Eglise réformée de la petite étoile construit en 1912 par l’architecte Charles Letrosne ; décor intérieur de style gothique flamboyant dont les peintures au pochoir sont attribuées à Emile Menu ; sur le terrain adjacent, on construit avant 1914 la maison des œuvres occupée par le foyer du jeune homme. Est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1987. Transports en commun :

– métro : ligne 3, arrêt « Anatole France »

– bus : ligne 174, arrêt « Anatole France’

Visites commentées : « Le temple de la Petite Étoile, exemple et exception de l’architecture protestante. »

©Michel Dupré pour l’AOPE