Portes ouvertes, Bibliothèque De Beaumont Sur Vesle, Beaumont-sur-Vesle

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Beaumont Sur Vesle · Beaumont-sur-Vesle

Informations pratiques

Portes ouvertes 3 et 4 octobre Bibliothèque De Beaumont Sur Vesle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Accueil du public, visite libre des locaux

Bibliothèque De Beaumont Sur Vesle 3 rue des écoles 51360 Beaumont-sur-Vesle Beaumont-sur-Vesle 51360 Marne Grand Est 0326477639 http://delamontagnealavesle-pom.c3rb.org/

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