Portes ouvertes, Bibliothèque municipale De Montigny Lencoup, Montigny-Lencoup

Informations pratiques

Portes ouvertes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Montigny Lencoup Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La bibliothèque vous accueille pour une journée de découverte, de lectures partagées et de moments dédiés à la littérature.

Bibliothèque municipale De Montigny Lencoup 2 Place Trudaine 77520 Montigny-Lencoup Montigny-Lencoup 77520 Seine-et-Marne Île-de-France 0160967204 https://www.montigny-lencoup.fr/services-municipaux/

Biblis en folie 2026

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