Zellenberg

Portes ouvertes Cave Edmond Rentz

7 route des vins Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !

Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !

Programme

Samedi 9 mai

de 10h à 19h Dégustation et vente de vins.

A 11h et 16h Visite guidée du domaine

à partir de 19h bistrinomie accords 6 vins et 6 mets + Animation musicale

Tarif 30€ pers. tout compris Sur réservation avant le 6 mai

Espace couvert en extérieur ou intérieur selon la météo

Dimanche 10 mai

De 10h à 18h Dégustation et vente de vins

A partir de midi Petite restauration 4 vins-assortiments charcuteries & fromages

Tarif 19€ pers; tout compris Sur réservation avant le 6 mai

A 11h et 16h Visite guidée du domaine

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7 route des vins Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 17 info@edmondrentz.com

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English :

Domaine Rentz opens its doors to you for a weekend! A chance to discover their wines and the way they work their vines with passion!

L’événement Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr