Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg
Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg samedi 9 mai 2026.
Zellenberg
Portes ouvertes Cave Edmond Rentz
7 route des vins Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !
Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !
Programme
Samedi 9 mai
de 10h à 19h Dégustation et vente de vins.
A 11h et 16h Visite guidée du domaine
à partir de 19h bistrinomie accords 6 vins et 6 mets + Animation musicale
Tarif 30€ pers. tout compris Sur réservation avant le 6 mai
Espace couvert en extérieur ou intérieur selon la météo
Dimanche 10 mai
De 10h à 18h Dégustation et vente de vins
A partir de midi Petite restauration 4 vins-assortiments charcuteries & fromages
Tarif 19€ pers; tout compris Sur réservation avant le 6 mai
A 11h et 16h Visite guidée du domaine
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7 route des vins Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 17 info@edmondrentz.com
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English :
Domaine Rentz opens its doors to you for a weekend! A chance to discover their wines and the way they work their vines with passion!
L’événement Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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