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Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg

Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg samedi 9 mai 2026.

Adresse : 7 route des vins

Ville : 68340 Zellenberg

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Zellenberg

Portes ouvertes Cave Edmond Rentz

7 route des vins Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !
Le Domaine Rentz vous ouvre ses portes le temps d’un week-end ! L’occasion de découvrir leurs vins, leur manière de travailler leurs vignes avec passion !

Programme

Samedi 9 mai

de 10h à 19h Dégustation et vente de vins.

A 11h et 16h Visite guidée du domaine

à partir de 19h bistrinomie  accords 6 vins et 6 mets + Animation musicale

Tarif 30€ pers. tout compris Sur réservation avant le 6 mai 

Espace couvert en extérieur ou intérieur selon la météo

Dimanche 10 mai

De 10h à 18h Dégustation et vente de vins
A partir de midi Petite restauration 4 vins-assortiments charcuteries & fromages

Tarif 19€ pers; tout compris Sur réservation avant le 6 mai 

A 11h et 16h Visite guidée du domaine

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7 route des vins Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 17  info@edmondrentz.com

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English :

Domaine Rentz opens its doors to you for a weekend! A chance to discover their wines and the way they work their vines with passion!

L’événement Portes ouvertes Cave Edmond Rentz Zellenberg a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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