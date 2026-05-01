Portes ouvertes Ceintrey
Portes ouvertes Ceintrey samedi 9 mai 2026.
Ceintrey
Portes ouvertes
Ceintrey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
On vous attend nombreux pour cette belle journée !
On vous réserve:
– De bonnes dégustations
– De beaux animaux a admirer
– Des jeux pour tous
– Des balades à poneys
– Notre traditionnel quiz et ses lots à gagner
– Une tombola pour un panier garni de bons produits
– Une vente de produits locaux avec la présence de 2 producteurs: Mr Bignot son doux miel et ses abeilles, Les pâtes de Gigi et ses délicieuses fabrication de pâtes maison.Tout public
0 .
Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 87 48 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you there!
We have a lot in store for you:
– Great tastings
– Beautiful animals to admire
– Games for all
– Pony rides
– Our traditional quiz with prizes to be won
– A tombola for a basket filled with good products
– A sale of local produce with the presence of 2 producers: Mr Bignot with his sweet honey and bees, and Les pâtes de Gigi with her delicious homemade pasta.
L’événement Portes ouvertes Ceintrey a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU PAYS DU SAINTOIS