Ceintrey

Portes ouvertes

Ceintrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

On vous attend nombreux pour cette belle journée !

On vous réserve:

– De bonnes dégustations

– De beaux animaux a admirer

– Des jeux pour tous

– Des balades à poneys

– Notre traditionnel quiz et ses lots à gagner

– Une tombola pour un panier garni de bons produits

– Une vente de produits locaux avec la présence de 2 producteurs: Mr Bignot son doux miel et ses abeilles, Les pâtes de Gigi et ses délicieuses fabrication de pâtes maison.Tout public

0 .

Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 87 48 69

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English :

We look forward to seeing you there!

We have a lot in store for you:

– Great tastings

– Beautiful animals to admire

– Games for all

– Pony rides

– Our traditional quiz with prizes to be won

– A tombola for a basket filled with good products

– A sale of local produce with the presence of 2 producers: Mr Bignot with his sweet honey and bees, and Les pâtes de Gigi with her delicious homemade pasta.

L’événement Portes ouvertes Ceintrey a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU PAYS DU SAINTOIS