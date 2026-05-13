Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs EPI des Longs Champs Rennes
Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs EPI des Longs Champs Rennes samedi 6 juin 2026.
Portes ouvertes Cercle Paul Bert Longs Champs EPI des Longs Champs Rennes Samedi 6 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine
Le samedi 6 juin 2026, le Cercle Paul Bert Longs Champs vous ouvre ses portes ! Venez découvrir nos activités gratuitement et sans inscription, en famille ou entre amis. ✨
Vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous le programme et les informations de la journée.
[https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png](https://cerclepaulbert.asso.fr/wp-content/uploads/2026/05/Portes-ouvertes-LC-9-2.png)
Nous serons présents tout le long de l’évènement sur la grande herbe au stand informations, avec la ludothèque et d’autres activités ! ♂️
Nous vous attendons nombreux !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T15:30:00.000+02:00
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02 99 27 63 27 longchamps@cerclepaulbert.asso.fr
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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