Informations pratiques

Champvoisy

Portes ouvertes Champagne G. Mahé

Champagne G.Mahé 11 rue principale Champvoisy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Tout public

Le Champagne G. Mahé vous ouvre ses portes les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2026 à La Chapelle Hurlay (Champvoisy).

Au programme dégustation de champagne, mais aussi vins d’Alsace et de Bordeaux, foie gras, condiments, fromages de chèvre, vêtements, bijoux et miel. Petite restauration sur place le midi, et nocturne le samedi soir avec planches apéro (sur réservation). .

Champagne G.Mahé 11 rue principale Champvoisy 51700 Marne Grand Est +33 6 74 12 33 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes Champagne G. Mahé

L’événement Portes ouvertes Champagne G. Mahé Champvoisy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne