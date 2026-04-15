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Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard Site de production du champagne J.M Gobillard Dizy

Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard Site de production du champagne J.M Gobillard Dizy samedi 20 juin 2026.

Lieu : Site de production du champagne J.M Gobillard

Adresse : Allée du Relais

Ville : 51530 Dizy

Département : Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dizy

Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard

Site de production du champagne J.M Gobillard Allée du Relais Dizy Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Tout public
Nous serons heureux de vous recevoir sur notre site de production.

Restauration sur place 30€
De 11h30 à 15h sur réservation.

Au programme
Les visites se feront par ordre d’arrivée à partir de 10h.
En groupe de 8 personnes max. par véhicule.
Inscription sur place.
• Visite de cave et/ou
• Visite du vignoble

Le tout suivi d’une dégustation de nos champagne !

Nos amis viticulteurs pourront vous faire déguster leurs vins
Beaujolais, Savigny-les-Beaunes, Sancerre, Saint-Emilion, ou encore de l’huile d’olive du Mont Saint-Michel et plein d’autres produits régionaux.   .

Site de production du champagne J.M Gobillard Allée du Relais Dizy 51530 Marne Grand Est   contact@champagne-gobillard.com

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English : Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard

L’événement Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard Dizy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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