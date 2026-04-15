Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard Site de production du champagne J.M Gobillard Dizy

Dizy

Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard

Site de production du champagne J.M Gobillard Allée du Relais Dizy Marne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Tout public

Nous serons heureux de vous recevoir sur notre site de production.

Restauration sur place 30€

De 11h30 à 15h sur réservation.

Au programme

Les visites se feront par ordre d’arrivée à partir de 10h.

En groupe de 8 personnes max. par véhicule.

Inscription sur place.

• Visite de cave et/ou

• Visite du vignoble

Le tout suivi d’une dégustation de nos champagne !

Nos amis viticulteurs pourront vous faire déguster leurs vins

Beaujolais, Savigny-les-Beaunes, Sancerre, Saint-Emilion, ou encore de l’huile d’olive du Mont Saint-Michel et plein d’autres produits régionaux. .

Site de production du champagne J.M Gobillard Allée du Relais Dizy 51530 Marne Grand Est contact@champagne-gobillard.com

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English : Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard

L’événement Portes ouvertes Champagne J.M Gobillard Dizy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne