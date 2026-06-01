Portes ouvertes Château Camarset Château Camarset Saint-Morillon
Portes ouvertes Château Camarset Château Camarset Saint-Morillon samedi 13 juin 2026.
Saint-Morillon
Portes ouvertes Château Camarset
Château Camarset 1345 Route de Curtot Saint-Morillon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Château Camarset vous ouvre ses portes le Samedi 13 juin 2026
De 13h30 à 18h30
Au programme
Dégustation de nos vins
Découverte de notre chai
Un moment convivial au cœur des Graves
Nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous notre passion du vin. .
Château Camarset 1345 Route de Curtot Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 36 97 57 chateau.camarset@gmail.com
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English : Portes ouvertes Château Camarset
L’événement Portes ouvertes Château Camarset Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme