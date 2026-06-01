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Portes ouvertes Château Camarset Château Camarset Saint-Morillon

Portes ouvertes Château Camarset Château Camarset Saint-Morillon

Portes ouvertes Château Camarset Château Camarset Saint-Morillon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Château Camarset

Adresse : 1345 Route de Curtot

Ville : 33650 Saint-Morillon

Département : Gironde

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Morillon

Portes ouvertes Château Camarset

Château Camarset 1345 Route de Curtot Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Le Château Camarset vous ouvre ses portes le Samedi 13 juin 2026
De 13h30 à 18h30
Au programme
Dégustation de nos vins
Découverte de notre chai
Un moment convivial au cœur des Graves
Nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous notre passion du vin.   .

Château Camarset 1345 Route de Curtot Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 36 97 57  chateau.camarset@gmail.com

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English : Portes ouvertes Château Camarset

L’événement Portes ouvertes Château Camarset Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme

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