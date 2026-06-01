Portes ouvertes Château Camarset Château Camarset Saint-Morillon

Saint-Morillon

Portes ouvertes Château Camarset

Château Camarset 1345 Route de Curtot Saint-Morillon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Château Camarset vous ouvre ses portes le Samedi 13 juin 2026

De 13h30 à 18h30

Au programme

Dégustation de nos vins

Découverte de notre chai

Un moment convivial au cœur des Graves

Nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous notre passion du vin. .

Château Camarset 1345 Route de Curtot Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 36 97 57 chateau.camarset@gmail.com

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English : Portes ouvertes Château Camarset

L’événement Portes ouvertes Château Camarset Saint-Morillon a été mis à jour le 2026-06-04 par Sud Bordeaux Tourisme