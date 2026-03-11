Portes ouvertes chez Indian’s Vallée Indian’s Vallée Beauregard-Baret
Portes ouvertes chez Indian’s Vallée Indian’s Vallée Beauregard-Baret dimanche 26 avril 2026.
Portes ouvertes chez Indian’s Vallée
Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Animations, maquillage, baptêmes poneys, visite du site…
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Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 87 98 contact@indiansvallee.com
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English :
Entertainment, face painting, pony christenings, tour of the site…
L’événement Portes ouvertes chez Indian’s Vallée Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme