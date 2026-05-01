Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche Stade Vincent Ciampaglia Lavans-Vuillafans
Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche Stade Vincent Ciampaglia Lavans-Vuillafans samedi 30 mai 2026.
Lavans-Vuillafans
Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche
Stade Vincent Ciampaglia 4Bis grande rue Lavans-Vuillafans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A la recherche de ses futurs talents, l’ASP la Barèche vous convie avec vos enfants aux portes ouvertes du Club.
Les catégories
U7 2020/2021
U9 2018/2019
U11 2016/2017
U13 2014/2015
Poussez la porte du club, échangez avec nos encadrants et profitez d’un moment chaleureux et convivial. .
Stade Vincent Ciampaglia 4Bis grande rue Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 62 53 78
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English : Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche
L’événement Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche Lavans-Vuillafans a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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