Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche Stade Vincent Ciampaglia Lavans-Vuillafans

Lavans-Vuillafans

Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche

Stade Vincent Ciampaglia 4Bis grande rue Lavans-Vuillafans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A la recherche de ses futurs talents, l’ASP la Barèche vous convie avec vos enfants aux portes ouvertes du Club.

Les catégories

U7 2020/2021

U9 2018/2019

U11 2016/2017

U13 2014/2015

Poussez la porte du club, échangez avec nos encadrants et profitez d’un moment chaleureux et convivial. .

Stade Vincent Ciampaglia 4Bis grande rue Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 62 53 78

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English : Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche

L’événement Portes Ouvertes Club de Foot ASP La Barèche Lavans-Vuillafans a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON