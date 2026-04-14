Portes Ouvertes, CSAM – INCM, 78280 Guyancourt

Portes Ouvertes Samedi 30 mai, 09h00 CSAM – INCM Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

L’INCM, spécialiste des formations aux métiers du deux roues, accompagne le développement des entreprises du Cycle, du Motocycle et de la Mobilité électrique depuis plus de 40 ans.

est un organisme de formation spécialisé dans les métiers du deux roues (Vélo, Moto & Mobilité électrique).

propose une large offre de formations (diplômante et certifiante), contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, reconversion professionnelle, demandeur d’emploi, ainsi que de la formation continue pour les professionnels

CSAM – INCM 1 rue robert Arnaud d’Andilly 78280 Guyancourt 78114 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.incm-formation.fr/jpo/ »}]

Matinée Portes Ouvertes – CFA des métiers du Cycle et du Motocycle