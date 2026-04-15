Portes ouvertes dans les jardins d’Antin ANTIN Antin

Antin

Portes ouvertes dans les jardins d’Antin

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Portes ouvertes dans les jardins d’Antin.

Stands artisanaux, ventes de plantes.

Restauration sur place. .

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 69 64 hagerei@orange.fr

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English :

Open house in the gardens of Antin.

Craft stalls, plant sales.

L’événement Portes ouvertes dans les jardins d’Antin Antin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65