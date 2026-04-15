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Portes ouvertes dans les jardins d’Antin ANTIN Antin

Portes ouvertes dans les jardins d’Antin ANTIN Antin samedi 6 juin 2026.

Lieu : ANTIN

Adresse : 11 Chemin croix de Tarbes

Ville : 65220 Antin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Antin

Portes ouvertes dans les jardins d’Antin

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Portes ouvertes dans les jardins d’Antin.
Stands artisanaux, ventes de plantes.
Restauration sur place.   .

ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 69 64  hagerei@orange.fr

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English :

Open house in the gardens of Antin.
Craft stalls, plant sales.

L’événement Portes ouvertes dans les jardins d’Antin Antin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65