Portes ouvertes dans les jardins d’Antin ANTIN Antin
Portes ouvertes dans les jardins d’Antin ANTIN Antin samedi 6 juin 2026.
Antin
Portes ouvertes dans les jardins d’Antin
ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Portes ouvertes dans les jardins d’Antin.
Stands artisanaux, ventes de plantes.
Restauration sur place. .
ANTIN 11 Chemin croix de Tarbes Antin 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 69 64 hagerei@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open house in the gardens of Antin.
Craft stalls, plant sales.
L’événement Portes ouvertes dans les jardins d’Antin Antin a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65