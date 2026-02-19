Portes ouvertes dans les jardins Jardin d’Hélène Jardin d’Hélène La Neuville-aux-Bois

Portes ouvertes dans les jardins Jardin d’Hélène

Jardin d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois Marne

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Tout public

Jardin d’une fermette à colombages, agrémenté d’un cours d’eau et d’un bassin. Les pergolas habillées de clématites et de rosiers vous invitent à flâner au sein des plantes vivaces.

Ouvert les samedis et dimanches du 15 juillet au 30 août de 10h à 18h .

Jardin d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois 51330 Marne Grand Est +33 6 45 75 64 23

