Portes ouvertes de la casemate 22/3 de la ligne Maginot Gerstheim

rue du Gal. Koenig Gerstheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

2026-05-08

À l’occasion de cette journée spéciale, des visites guidées vous sont proposées toutes les 30 minutes.

Plongez dans la vie d’un soldat français en 1940 au cœur de la casemate de Gerstheim.

Vous pourrez découvrir des chambres de troupes reconstituées avec de nombreux équipements d’époque, ainsi que la salle des machines, la salle des filtres et les chambres de tir de cet ouvrage construit entre 1932 et 1934 pour défendre la frontière. 0 .

rue du Gal. Koenig Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace

On this special day, guided tours are offered every 30 minutes.

