Portes ouvertes de la coutellerie, Atelier de coutellerie Vianel, Saint-Gauzens

Informations pratiques

Portes ouvertes de la coutellerie 19 et 20 septembre Atelier de coutellerie Vianel Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez les différentes étapes de la fabrication d’un couteau, depuis sa conception et sa création jusqu’à sa réalisation finale.

Atelier de coutellerie Vianel 1012 route de Saint-Salvy 81390 Saint-Gauzens Saint-Gauzens 81390 Tarn Occitanie 0675150450 http://www.letarn.fr L’atelier Vianel est un atelier de coutellerie artisanale parking sur place

je vous expliquerai les différentes phases de la création à la fabrication d’un couteau

©monsieursomon