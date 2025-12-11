Portes ouvertes de la Filature Fonty Le Moulin Neuf Rougnat

Portes ouvertes de la Filature Fonty

Le Moulin Neuf Filature Fonty Rougnat Creuse

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

2026-04-23 2026-07-23 2026-10-23

La Filature ouvre ses Portes à tous les curieux et passionnés pendant deux jours consécutifs à trois occasions

Les 23 et 24 avril, juillet et octobre de 9h30 à 12h, et de 14h à 17h30.

Lors des Portes Ouvertes, toute l’équipe se met en quatre pour accueillir les visiteurs, leur faire découvrir leur métier et leurs savoir-faire, répondre à leur questions.

Des visites guidées gratuites sont proposées les deux jours, sans rendez-vous, avec un départ à 10h00, 11h00, 14h00 et 15h30. Durée environ une heure. .

Le Moulin Neuf Filature Fonty Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 06 04 contact@fonty.fr

