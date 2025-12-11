Portes ouvertes de la Filature Fonty Le Moulin Neuf Rougnat
Portes ouvertes de la Filature Fonty Le Moulin Neuf Rougnat jeudi 23 avril 2026.
Portes ouvertes de la Filature Fonty
Le Moulin Neuf Filature Fonty Rougnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-07-23 2026-10-23
La Filature ouvre ses Portes à tous les curieux et passionnés pendant deux jours consécutifs à trois occasions
Les 23 et 24 avril, juillet et octobre de 9h30 à 12h, et de 14h à 17h30.
Lors des Portes Ouvertes, toute l’équipe se met en quatre pour accueillir les visiteurs, leur faire découvrir leur métier et leurs savoir-faire, répondre à leur questions.
Des visites guidées gratuites sont proposées les deux jours, sans rendez-vous, avec un départ à 10h00, 11h00, 14h00 et 15h30. Durée environ une heure. .
Le Moulin Neuf Filature Fonty Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 06 04 contact@fonty.fr
English : Portes ouvertes de la Filature Fonty
L’événement Portes ouvertes de la Filature Fonty Rougnat a été mis à jour le 2025-12-11 par Marche et Combraille en Aquitaine