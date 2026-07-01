Portes-ouvertes de la Forêt-Jardin, Tiers-Lieu de la Lisette, Bagneux

Informations pratiques

Portes-ouvertes de la Forêt-Jardin 5 et 12 juillet Tiers-Lieu de la Lisette Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T17:00:00+02:00

La Forêt-Jardin du tiers-lieu de la Lisette ouvre ses portes !

Située au 4 sentier des Brugnauts, la Forêt-Jardin sera ouverte au public les dimanches 5 et 12 juillet. L’occasion de découvrir ce jardin au fonctionnement singulier. Une mini forêt nourricière qui constitue un refuge urbain pour la biodiversité, entre permaculture, jardinage et agroforesterie !

Tiers-Lieu de la Lisette 4 sentier des Brugnauts 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.bagneuxenvironnement.org https://www.instagram.com/bagneuxenvironnement/;https://www.facebook.com/bagneuxenvironnement.org/ [{« type »: « email », « value »: « foretjardin@bagneuxenvironnement.org »}, {« type »: « email », « value »: « benevolat@bagneuxenvironnement.org »}] Tiers-lieu associatif avec des jardins partagés, une forêt-jardin, une agrocité, une recyclerie (collecte et boutique solidaire), un fablab, administré par l’association Bagneux Environnement avec le soutien de la ville de Bagneux. Ouvert au public. Accès via le parking du gymnase Romain Rolland.

Découverte de la Forêt-Jardin et de son fonctionnement, rencontre avec les bénévoles qui s’en occupent. jardin jardins partagés

Association Bagneux Environnement